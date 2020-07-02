На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении аналитической компании JLL, поступившем в РБК.

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

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