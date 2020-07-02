Экономика

РБКРБКИнвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении аналитической компании JLL, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Впервые за 12 лет инвестиции в недвижимость упали до минимума из-за коронавируса

Невские Новости21:42

Россияне снизили инвестиции в недвижимость до минимума за 12 лет

Телеканал 360°20:47

Инвестиции в недвижимость упали в РФ до минимума за 12 лет

News.ru19:25

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

РБК17:00

Привлекательны ли инвестиции в недвижимость сегодня?

Радио Комсомольская правда10:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Экономика

Пенсионный фонд напомнил о возможности прибавки к пенсии

Пенсии в среднем увеличатся от 3 до 3,5 тысяч рублей. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно, все пройдет в беззаявительном порядке.
Говорит Уфа вчера в 02:00
3
Культура

Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни

О смерти Виктора Проскурина стало известно от его супруги Ирины Хонды.
CT news 04:10
764
Политика

Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам

Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня вчера в 05:59
7,1K
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
1,9K
Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14
2
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия 19:06
7,1K
Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
53
Культура

Pixar показала в Сети новый трейлер мультфильма «Душа»

Студия Pixar показала в Instagram и YouTube новый трейлер мультфильма «Душа» о школьном учителе музыке Джо Гарднере, который желает выступать в джаз-клубе.
Актуальные Новости 10:11
6
Общество

На Дальнем Востоке обработано 100 процентов протоколов

В ряде регионов Дальневосточного федерального округа сотрудники избирательных комиссий обработали 100 процентов протоколов по голосованию по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 16:42
13
Футбол

«Челси» проиграл «Вест Хэму» в гостевом матче АПЛ

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Челси».
Чемпионат 17:09
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости 19:50
74
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 13:16
932
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
481
Финансы

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
57
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия 20:35
17
Космос

Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» Павлинский

Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
Аргументы и Факты 20:38
Общество

Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК вчера в 15:24
31
Здоровье

Роспотребнадзор провел исследование иммунитета населения к COVID-19

Роспотребнадзором организовано исследование иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции в 23 регионах России с разным уровнем интенсивности эпидемиологического процесса.
Известия 21:24
Происшествия

В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка

РИА Новости 19:39
6
Наука

В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

Evo-rus.com 13:50
23
Авто

Focus (Германия): российское культовое авто изгоняют из Европы, последняя надежда — Путин? (Focus)

ИноСМИ 17:57
307
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии

Окленд, США, 2 июля 2020, 04:48 — REGNUM Не менее четырех человек пострадали при стрельбе в американском городе Окленд (штат Калифорнии), сообщает пресс-служба городской полиции на своей странице Twitter.
REGNUM 21:48
Экономика

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъ 18:00
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
1K
Экономика

Объем переводов через СБП превысил 160 млрд рублей

В июне число операций выросло на 3,7 млн (за предыдущий месяц — лишь на 2,2 млн), а сумма — на 32 млрд (месяцем ранее — только на 20 млрд).
Известия 18:00
Общество

ЦИК обновил предварительные результаты голосования в Пермском крае

Из информации, представленной ЦИК, в Пермском крае за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 87,57% избирателей, против высказались 11,56%.
Слово и Дело 11:59
3
Наука

Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

Live24 вчера в 05:37
74
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
640
Гаджеты

Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10

Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
Дни24 13:34
11
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
3,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное