Экономика

РБКРБКИнвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $1,7 млрд до $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании JLL, поступившем в РБК.
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с чего всё началось

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

Наибольшее падение пришлось на второй квартал, когда объем сделок составил $491 млн. Это наименьший показатель для соответствующих периодов за современную историю рынка, а также квартальный минимум за 12 лет (с октября—декабря 2008 года). Тогда объем инвестиций составил $409 млн.
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