Экономика
РБКИнвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет
На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $1,7 млрд до $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении аналитической компании JLL, поступившем в РБК.
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Впервые за 12 лет инвестиции в недвижимость упали до минимума из-за коронавируса
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Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
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РЕН ТВ вчера в 05:40
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В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
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