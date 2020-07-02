Экономика

РБКРБКИнвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении аналитической компании JLL, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Впервые за 12 лет инвестиции в недвижимость упали до минимума из-за коронавируса

Невские Новостивчера в 21:42

Россияне снизили инвестиции в недвижимость до минимума за 12 лет

Телеканал 360°вчера в 20:47

Инвестиции в недвижимость упали в РФ до минимума за 12 лет

News.ruвчера в 19:25

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

РБКвчера в 17:00

Привлекательны ли инвестиции в недвижимость сегодня?

Радио Комсомольская правдавчера в 10:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
132
Происшествия

В Якутии выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом

Якутск, 2 июля 2020, 07:39 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, 105 пациентов излечились, скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 00:39
3
Общество

На Сахалине отменили обсервацию для приезжающих на остров со справкой

Южно-Сахалинск, 2 июля 2020, 07:59 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.
REGNUM 00:59
Футбол

Тренер «Краснодара»: расстроены результатом матча с «Ростовом»

Футболисты "Краснодара" расстроены результатом матча с "Ростовом", заявил главный тренер команды Мурад Мусаев.
РИА Новости вчера в 16:52
Политика

ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные

Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области. К этому часу специалисты ЦИК обработали 99,52% протоколов.
Российская газета вчера в 21:28
1,1K
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa вчера в 14:55
131
Политика

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

CT news вчера в 07:02
11K
Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении.
RT на русском вчера в 10:24
141
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
509
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,1K
Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Обязательная маркировка лекарств и обуви в Российской Федерации вступает в силу с первого июля.
ToDay News Ufa вчера в 08:42
176
Политика

Порошенко попросил судью отпустить в туалет «обосравшегося» прокурора

Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда в Киеве попросил судью отпустить прокурора в туалет, объяснив это тем, что тот «обосрался».
Lenta.ru вчера в 13:09
1
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК вчера в 13:26
4,5K
Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
150
Экономика

При урожае 125 млн тонн квоту на экспорт зерна могут отменить

Если российские аграрии получат урожай зерна не менее 125 миллионов тонн и можно будет рассчитывать на экспорт в размере 45 миллионов тонн, то, возможно, квоту на экспорт отменят, сообщают «Ведомости», ссылаясь на источник в Минсельхозе.
Национальное Аграрное Агентство 30 июня в 03:30
Политика

Пушков рассказал о нерешительности Зеленского по отношению к Порошенко

Сенатор Алексей Пушков отметил слабость и нерешительность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе уголовного преследования бывшего главы государства Петра Порошенко.
Известия вчера в 22:16
1
Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Здоровье

Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета вчера в 00:33
29
Общество

Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия

Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
Ведомости вчера в 22:41
29
Технологии

Российский прибор позволит проводить ИВЛ-терапию на дому

Известия вчера в 17:40
Политика

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
153
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
84
Общество

ЦИК: 78,93% жителей Алтайского края поддержали поправки в Конституцию

ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Алтайском крае по итогам обработки 242 бюллетеней. 78,93 процентов из них с отметкой "за".
Алтапресс вчера в 12:19
10
Гаджеты

Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10

Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
Дни24 вчера в 13:34
12
Общество

В трех районах Башкирии явка избирателей превысила 90%

РБК Уфа вчера в 07:50
124
Киберспорт

По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка

Игромания.ру вчера в 14:36
1
Кино

Семен Слепаков снял комедийный сериал про жизнь на самоизоляции

Mockva.ru 29 июня в 16:56
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
7,5K
Политика

Сенаторы США отклонили новую инициативу по выводу войск из Афганистана

В сенате США прошло голосование по предлагаемой дополнительной инициативе о выводе войск из Афганистана.
Военное обозрение вчера в 23:53
1
Спорт

Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное