Экономика
Piter.tvИнвестиции в петербургскую недвижимость резко сократились
Вложения стали меньше более чем в два раза. С начала текущего года и по сентябрь вложения в покупке земель в Петербурге сократились с 360 до 154 миллионов долларов, сообщил РБК. Это могло стать причиной снижения объема инвестиций в недвижимость более чем в два раза.
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Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
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