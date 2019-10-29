Экономика

Piter.tvPiter.tvИнвестиции в петербургскую недвижимость резко сократились

Вложения стали меньше более чем в два раза. С начала текущего года и по сентябрь вложения в покупке земель в Петербурге сократились с 360 до 154 миллионов долларов, сообщил РБК. Это могло стать причиной снижения объема инвестиций в недвижимость более чем в два раза.
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