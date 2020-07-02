Наибольшее падение пришлось на второй квартал, когда объем сделок составил $491 млн. Это наименьший показатель для соответствующих периодов за современную историю рынка, а также квартальный минимум за 12 лет (с октября—декабря 2008 года). Тогда объем инвестиций составил $409 млн.

с чего всё началось

"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на 2-й квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении.

Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет

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