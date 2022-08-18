Минпромторг России подготовил проект распоряжения о новой стратегии развития автопрома на период до 2035 года, в котором оценил инвестиции в развитие автокомпонентных производств и НИОКР в 2,7 трлн рублей.
Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайпом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода военных сил с контролируемых Россией территорий.
Президент Владимир Путин раскритиковал главу «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.
Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов направил официальное письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением принять ряд срочных мер для поддержки граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа.