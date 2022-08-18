Будьте в Плюсе

Инвестиции в автопром до 2035 года оценили в 2,7 трлн рублей

Минпромторг России подготовил проект распоряжения о новой стратегии развития автопрома на период до 2035 года, в котором оценил инвестиции в развитие автокомпонентных производств и НИОКР в 2,7 трлн рублей.
АБН
Основной объем финансирования инвестиционной программы должен быть обеспечен бизнесом, при государственной поддержке за счет различных финансовых и регуляторных мер, отмечает ведомство.
Интерфакс
Из материалов Минпромторга следует, что на стимулирование спроса на высоколокализованную продукцию и программы обновления парка в 2023-2035 гг. будет направлено 500-600 млрд руб.
Интерфакс
Реализация НИОКР в автопроме потребует больших затрат из-за ухода зарубежных инжиниринговых компаний - проект стратегии.
ТАСС

Подробнее о событии

Инвестиции в автопром до 2035 года оценили в 2,7 трлн рублей
АБН16:20
В России потратят 2,7 трлн рублей на развитие автопрома
ИА Красная Весна16:16
Инвестиции в компоненты и НИОКР в стратегии автопрома до 2035 г. оценили в 2,7 трлн руб
Интерфакс14:55
Инвестиции в НИОКР и производство автокомпонентов оценивают в 2,7 трлн рублей
ТАСС15:03

Интересное

Politico: США разрешили ВСУ использовать американское оружие для ударов по Крыму

Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией.
Известия14:06

Советник главы Крыма Крючков сообщил о срабатывании в Керчи систем ПВО

Советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что в Керчи сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).
Lenta.ru14:38

Зеленский допустил переговоры после вывода российских сил с контролируемых территорий

Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайпом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода военных сил с контролируемых Россией территорий.
РИА Новости12:33

Путин отчитал главу ОСК за «вредные для Родины» контракты

Президент Владимир Путин раскритиковал главу «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины.
РБК16:16

Глава Севастополя Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник в районе аэродрома

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.
Lenta.ru16:24

Белгородский губернатор Гладков сообщил о возгорании на складе боеприпасов

«Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние», — добавил Гладков.
Lenta.ru13:31

Член запорожской администрации Рогов: ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару

Украинские военные открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по Энергодару, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Lenta.ru16:23

Производство АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться в России до 2035 года

Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться в РФ до 2035 года, это следует из проекта стратегии автопрома, опубликованного на regulation.gov.ru.
РИА Новости15:48

Миронов просит правительство проиндексировать пенсии и снизить НДС

Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов направил официальное письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением принять ряд срочных мер для поддержки граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа.
REGNUM16 августа в 07:58

Журналистка Ксения Собчак посоветовала Тине Канделаки отказаться от укороченных штанов

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак подняла на смех штаны заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тины Канделаки.
Lenta.ru11:14