Ума не надо: вложения в ИИ в России упали почти на четверть
Эксперты объясняют это более низким в РФ аппетитом к риску и снижением инвестактивности в пандемию. Спад на фоне роста Пандемия повлияла на количество стартапов в области ИИ в мире — оно резко снизилось: с 2199 новых компаний в 2019 году до 692 в 2020-м, следует из отчета Стэнфордского университета.В источнике
С чего всё началось
Ума не надо: вложения в ИИ в России упали почти на четверть
Пандемия повлияла на количество стартапов в области ИИ в мире — оно резко снизилось: с 2199 новых компаний в 2019 году до 692 в 2020-м, следует из отчета Стэнфордского университета. Несмотря на это, частные инвестиции в сектор увеличились почти на 10% — с $38 млрд до $42 млрд.
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