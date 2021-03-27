Эксперты объясняют это более низким в РФ аппетитом к риску и снижением инвестактивности в пандемию. Спад на фоне роста Пандемия повлияла на количество стартапов в области ИИ в мире — оно резко снизилось: с 2199 новых компаний в 2019 году до 692 в 2020-м, следует из отчета Стэнфордского университета.

С чего всё началось Ума не надо: вложения в ИИ в России упали почти на четверть Пандемия повлияла на количество стартапов в области ИИ в мире — оно резко снизилось: с 2199 новых компаний в 2019 году до 692 в 2020-м, следует из отчета Стэнфордского университета. Несмотря на это, частные инвестиции в сектор увеличились почти на 10% — с $38 млрд до $42 млрд. Известия вчера в 17:01