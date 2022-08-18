Минпромторг РФ подготовил проект распоряжения о новой стратегии развития автомобильной промышленности в России на период до 2035 года, в котором заложил инвестиции в развитие автокомпонентных производств и НИОКР в объеме 2,7 трлн рублей.
Председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото назвал ограничения по количеству прививок от COVID-19, заявив, что повторное введение бустерной вакцины от COVID-19 рекомендуется только для людей, имеющих повышенные риски осложнений.
Президент России Владимир Путин раскритиковал главу "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам родины.
Концепт арктического ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Арктур" разработки Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) "Рубин" впервые представлен в рамках форума "Армия-2022", передает корреспондент ТАСС в среду с места событий.