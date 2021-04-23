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Экономика

Инвестиции в нефтегазохимию составят $70 млрд

В ближайшие десять лет в российскую нефтегазохимическую отрасль будет инвестировано $70 млрд. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. По его словам, дополнительный толчок развитию отрасли даст объединение «СИБУРа» и ТАИФ (структура «Татнефти»).В источнике
Экономика сегодня
Центральная Служба Новостей
РИАМО
Kazanfirst.ru
ФАН

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Инвестиции в нефтегазохимию составят $70 млрд

Нефтегазовая вертикаль23 апреля в 12:21

Новак рассказал о перспективах развития нефтегазохимии в России

Экономика сегоднявчера в 03:21

Вице-премьер Новак оценил объем потенциальных инвестиций в нефтегазохимию

ФАНвчера в 03:07

Вложения в нефтегазовый сектор РФ могут составить до 70 млрд долларов

РИАМОвчера в 05:28

Вице-премьер Александр Новак оценил будущие инвестиции в российскую нефтегазохимию в 70 миллиардов долларов

Центральная Служба Новостей23 апреля в 11:07

Инвестиции в нефтегазохимию РФ в ближайшие 10 лет составят $70 млрд - Новак

Finam.Ru23 апреля в 10:28

Новак оценил будущие инвестиции в российскую нефтегазохимию в $70 млрд

ТАСС23 апреля в 10:18
Интересное

МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему заявили протест по поводу заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
РИА Новости17:50

Минюст внес в реестр иноагентов издания «Медуза» и ПАСМИ

Отныне статус иноагента присвоен юридическому лицу, зарегистрированному в Латвийской Республике, SIA Medusa Project (интернет-издание "Медуза"), и обществу с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ" (издание ПАСМИ).
Российская газета23 апреля в 07:58

Ани Лорак прокомментировала слухи о воссоединении с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу

Напомним, что слухи о воссоединении Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу появились в середине апреля после того, как бывших видели вместе на вечеринке Филиппа Киркорова.
Вокруг ТВ23 апреля в 01:56