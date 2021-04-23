Инвестиции в нефтегазохимию составят $70 млрд
В ближайшие десять лет в российскую нефтегазохимическую отрасль будет инвестировано $70 млрд. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. По его словам, дополнительный толчок развитию отрасли даст объединение «СИБУРа» и ТАИФ (структура «Татнефти»).В источнике
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Вице-премьер Александр Новак оценил будущие инвестиции в российскую нефтегазохимию в 70 миллиардов долларов
Центральная Служба Новостей23 апреля в 11:07
Инвестиции в нефтегазохимию РФ в ближайшие 10 лет составят $70 млрд - Новак
Finam.Ru23 апреля в 10:28