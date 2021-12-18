Также соглашение о сотрудничестве в области сертификации и продвижения продукции «Халяль» подписали президент Торгово-промышленной палаты Башкортостана Тимур Хакимов и председатель Ассоциации Халал Индустрии Казахстана Марат Сарсенбаев.
Ожидается, что до конца 2022 г. ставка по федеральным фондам увеличится до 0,9%. К концу 2023 г. она вырастет до 1,6% и к концу 2024 г. – до 2,1%. Корректировка темпов сворачивания стимулов была ожидаема рынком.
Google Pixel 6 Pro Согласно 9to5Google, Wave7 Research опубликовала новый отчет, в котором разбиты объемы продаж обычных операторов связи на основе размера выборки из нескольких магазинов в Соединенных Штатах.
Представитель Корпуса морской пехоты майор Джим Стенджер сообщил газете, что всего в морской пехоте США было предоставлено 1007 отводов от вакцинации по медицинским и административным причинам, а 2 836 запросов об отводе по религиозным убеждениям пока отклонены.