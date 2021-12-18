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Инвестиции в проект химического консорциума Башкирии и Казахстана составят $1 млрд

Башкирия и Казахстан создадут химический консорциум с предполагаемым объемом инвестиций на сумму $1 млрд.
ТАСС
Проект с предполагаемым объёмом инвестиций порядка 1 млрд долларов позволит создать 1 240 новых рабочих мест и обеспечит импортозамещение в ключевых областях химической и лакокрасочной промышленности.
Башинформ
Также соглашение о сотрудничестве в области сертификации и продвижения продукции «Халяль» подписали президент Торгово-промышленной палаты Башкортостана Тимур Хакимов и председатель Ассоциации Халал Индустрии Казахстана Марат Сарсенбаев.
Башинформ
Республиканский торговый дом «Зур-Базар» и компания «Экофрукт» из Казахстана заключили соглашение о поставке сельхозпродукции.
Башинформ

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Башкирия и Казахстан договорились о создании совместного химзавода
Октагон.Уфа11:00
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Газета Республика Башкортостан08:24
Инвестиции в проект химического консорциума Башкирии и Казахстана составят $1 млрд
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