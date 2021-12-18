Ожидается, что до конца 2022 г. ставка по федеральным фондам увеличится до 0,9%. К концу 2023 г. она вырастет до 1,6% и к концу 2024 г. – до 2,1%. Корректировка темпов сворачивания стимулов была ожидаема рынком.