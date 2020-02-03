Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году будут перенесены. Причиной стала угроза распространения коронавируса.

с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты. Мероприятие должно было пройти в Сочи с 12 по 14 февраля. Причиной такого предложения стало распространение нового коронавируса 2019-nCoV в Китае.

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