Общество
ИзвестияМишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты. Мероприятие должно было пройти в Сочи с 12 по 14 февраля. Причиной такого предложения стало распространение нового коронавируса 2019-nCoV в Китае.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году будут перенесены. Причиной стала угроза распространения коронавируса.ТАСС02:41
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Мишустин: сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи будут перенесены
Будущее России. Национальные проекты02:35
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