На прошлой неделе, в четверг, фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) уже торговались на рекордном уровне и превышали отметку в 2350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Компания Apple потребовала от Rutube в течение двух недель удалить из своего приложения для операционной системы iOS контент государственных СМИ РФ; видеохостинг не будет этого делать, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сервиса.
Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении двух начальников региональных управлений Службы безопасности Украины (СБУ) — Львовской и Тернопольской областей, а также начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.