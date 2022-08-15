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Инвестиционный стратег Бахтин отметил превышение потолка цен на газ в Европе

Как сообщает агентство Прайм, инвестиционный стратег Александр Бахтин в беседе с журналистами рассказал, какая цена на газ станет "критической" для экономики стран Европы.
Московский Комсомолец
На прошлой неделе, в четверг, фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) уже торговались на рекордном уровне и превышали отметку в 2350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ПРАЙМ
Стоимость голубого топлива уже достигла потолка в странах ЕС.
Царьград
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, одна из крупнейших энергетических компаний Германии RWE заявила, что намерена начать более активный процесс замены российского газа углем.
Общественная служба новостей

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Инвестиционный стратег Бахтин сообщил о достижении потолка цен на газ в Европе
Lenta.ru21:50
Эксперт Бахтин считает, что европейцы уже достигли потолка подорожания газа в 2350 долларов
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