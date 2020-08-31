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Газета.Ru
Газета.Ru

Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Банковские клиенты, которые хотят вложиться в инвестиции или гибридные депозиты, должны сдавать экзамен. Такое предложение высказала в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП).В источнике
С чего всё началось
Известия

Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование.
Известия17:01
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Что выгоднее в Казани: инвестиции на валютном рынке или кредитный потребительский кооператив

Московский Комсомолец05:07
Газета.Ru

Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Газета.Ru01:57
News.ru

Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

News.ru17:46
ТАСС

«Известия»: для банковских клиентов могут ввести экзамен

ТАСС20:41
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Известия19:08
РЕН ТВ

Клиентов банков в России предлагают экзаменовать

РЕН ТВ22:57
URA.Ru

Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

URA.Ru17:23

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

В целях недопущения «школьно-обсуловленных» расстройств здоровья родителям рекомендовали следить за режимом труда и отдыха своих детей, применять сбалансированное питание, проводить гимнастику их глаз, а также сократить использование детьми гаджетов и в целом придерживаться здорового образа жизни.
REGNUM06:37
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Президент Германии поблагодарил полицейских, защитивших бундестаг

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил благодарность и "дань уважения и признания" трем полицейским, предотвратившим нападение на бундестаг в субботу, об этом глава государства заявил после встречи с правоохранителями в своей берлинской резиденции Бельвю.
РИА Новости06:49
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