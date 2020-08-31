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Газета.Ru
Газета.Ru

Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Банковские клиенты, которые хотят вложиться в инвестиции или гибридные депозиты, должны сдавать экзамен. Такое предложение высказала в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП).В источнике
С чего всё началось
Известия

Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование.
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Газета.Ru01:57
Московский Комсомолец

Клиентов банков хотят обязать сдавать экзамен

Московский Комсомолец23:47
URA.Ru

Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

URA.Ru17:23
ТАСС

«Известия»: для банковских клиентов могут ввести экзамен

ТАСС20:41
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Известия19:08
News.ru

Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

News.ru17:46
РЕН ТВ

Клиентов банков в России предлагают экзаменовать

РЕН ТВ22:57

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
19

У более 3% работников образования в Москве выявили коронавирус

Положительный тест на коронавирус выявлен у 3% работников образования Москвы, они не будут допущены к работе, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
РИА Новости04:53
8

Путин поблагодарил Абэ за личный вклад в двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ поблагодарил его за совместную работу, личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости04:58
61

В 83 регионах России за сутки выявлено 4 993 заболевших коронавирусом

Еще 188 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 146 - в Московской области, 138 - в Нижегородской области, 132 - в Калмыкии За сутки в стране скончались от вируса 83 человека, за весь период - 17176.
Интерфакс03:31
91

ЦБ отметил высокую активность заемщиков МФО в возрасте младше 25 лет

"Структурные особенности наблюдаются в сегменте займов МФО, который отличается высокой активностью заемщиков младше 25 лет (9% долга по всем займам, тогда как по банковским кредитам на них приходится всего 2,5% задолженности)", - отмечается в материале регулятора.
ТАСС04:32