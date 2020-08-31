Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Банковские клиенты, которые хотят вложиться в инвестиции или гибридные депозиты, должны сдавать экзамен. Такое предложение высказала в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП).