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Газета.Ru
Газета.Ru

Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Банковские клиенты, которые хотят вложиться в инвестиции или гибридные депозиты, должны сдавать экзамен. Такое предложение высказала в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП).В источнике
С чего всё началось
Известия

Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование.
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Газета.Ru01:57
Московский Комсомолец

Клиентов банков хотят обязать сдавать экзамен

Московский Комсомолец23:47
URA.Ru

Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

URA.Ru17:23
ТАСС

«Известия»: для банковских клиентов могут ввести экзамен

ТАСС20:41
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Известия19:08
News.ru

Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

News.ru17:46
РЕН ТВ

Клиентов банков в России предлагают экзаменовать

РЕН ТВ22:57

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
REGNUM09:24
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Объявлен конкурс на проекты двух участков кольцевой линии метро Петербурга

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:01 — REGNUM В Петербурге объявлен конкурс на разработку проектов планировки территории для будущего строительства двух участков кольцевой линии метро, а также электродепо на этой перспективной линии.
REGNUM09:01
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Тихановскую обеспокоили слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция обеспокоена словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в республику.
Известия07:28
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Счета двух крупнейших судоходных донских компаний арестованы судом

Как отметили в суде только за последние месяцы в отношении компаний предъявлено 12 дел на общую сумму свыше 100 млн рублей, что может говорить «о реальной угрозе невозможности в будущем исполнить судебный акт».
Южный Федеральный07:10
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Прокуратура Нидерландов еще не получила документов по делу MH17

Прокуратуре Нидерландов пока не удалось получить у Совбеза страны засекреченные документы по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс 31 августа журналистам.
ИА Красная Весна06:24
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Уоррен Баффет покупает японские акции: каковы перспективы

Токио, 31 августа 2020, 08:12 — REGNUM Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, главой которой является инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, 30 августа заявила, что приобрела чуть более 5% акций пяти крупнейших японских компаний, сообщает информационное агентство Kyodo.
REGNUM01:12
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Иммунологи открыли новый способ предотвратить развитие диабета

Если специалисты смогут создать безопасную технологию, которая поможет предотвратить развитие сахарного диабета, то пациенты, уже столкнувшиеся с этим заболеванием, буду получать специальную терапию.
Live2407:52
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