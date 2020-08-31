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Газета.Ru
Газета.Ru

Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Банковские клиенты, которые хотят вложиться в инвестиции или гибридные депозиты, должны сдавать экзамен. Такое предложение высказала в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП).В источнике
С чего всё началось
Известия

Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование.
Известия17:01
Подробнее о событии
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Известия19:08
Московский Комсомолец

Клиентов банков хотят обязать сдавать экзамен

Московский Комсомолец23:47
РЕН ТВ

Клиентов банков в России предлагают экзаменовать

РЕН ТВ22:57
ТАСС

«Известия»: для банковских клиентов могут ввести экзамен

ТАСС20:41
Газета.Ru

Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Газета.Ru01:57
News.ru

Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

News.ru17:46
URA.Ru

Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

URA.Ru17:23

Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет

Около 40% российских предпринимателей не смогут в конце года выплатить в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги, следует из августовского опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Вести.Ru05:24
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