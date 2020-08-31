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Газета.Ru
Газета.Ru

Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Банковские клиенты, которые хотят вложиться в инвестиции или гибридные депозиты, должны сдавать экзамен. Такое предложение высказала в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП).В источнике
С чего всё началось
Известия

Тест на сдачу: для клиентов банков предложили ввести экзамены

Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование.
Известиявчера в 17:01
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Газета.Ru

Банки могут начать тестировать клиентов на знание финансовых инструментов

Газета.Ruвчера в 15:10
News.ru

Клиентов российских банков хотят обязать сдавать экзамены

News.ruвчера в 17:46
РЕН ТВ

Клиентов банков в России предлагают экзаменовать

РЕН ТВвчера в 22:57
ТАСС

«Известия»: для банковских клиентов могут ввести экзамен

ТАССвчера в 20:41
Известия

Для инвестиционных клиентов банков предложили ввести экзамены

Известиявчера в 19:08
Московский Комсомолец

Что выгоднее в Казани: инвестиции на валютном рынке или кредитный потребительский кооператив

Московский Комсомолецвчера в 05:07
URA.Ru

Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

URA.Ruвчера в 17:23

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

В России вступил в силу закон, позволяющий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей объявить о своём банкротстве во внесудебном порядке в случае невозможности погашения задолженности.
RT на русском19:32
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Мишустин поручил разработать схему развития туризма на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ответственным федеральным ведомствам и местным властям разработать федеральную межрегиональную схему развития туризма в Дальневосточном федеральном округе, говорится на сайте правительства.
РИА Новостивчера в 08:17
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Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков сообщил «Коммерсанту», что хакеры, вероятнее всего, уже использовали слитые данные для извлечения коммерческой выгоды до того, как выложили их в открытый доступ.
РБК20:14

В России смоделировали два сценария развития ситуации с коронавирусом

Учёные смоделировали два сценария: оптимистичный подразумевает продолжение тренда на снижение темпов прироста, негативный — вторую волну эпидемии, при этом в качестве условной даты её начала названо 14 сентября.
RT на русскомвчера в 12:20
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«Спартак» лидирует в РПЛ впервые за 1197 дней

«Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после матча 6-го тура против «Арсенала» (2:1). Таким образом, красно-белые расположились на первой строчке в таблице впервые с 21 мая 2017 года, когда в сезоне-2016/17 они стали чемпионами страны.
Матч ТВвчера в 04:05
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