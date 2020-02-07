Экономика

ВедомостиВедомостиИнвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко в письме в редакцию РБК частично раскрыла доходы премьера Михаила Мишустина от работы в UFG, а также рассказала о семейном трасте нынешнего премьер-министра.
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Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
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