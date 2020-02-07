Экономика

ВедомостиВедомостиИнвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко в письме в редакцию РБК частично раскрыла доходы премьера Михаила Мишустина от работы в UFG, а также рассказала о семейном трасте нынешнего премьер-министра.
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Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБК06 февраля в 16:01

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Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известия07 февраля в 10:24

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ru07 февраля в 06:56

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости06 февраля в 18:34

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Коммерсантъ06 февраля в 18:49

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Lenta.ru06 февраля в 19:45

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБК07 февраля в 02:55

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАСС06 февраля в 17:17
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Экономика

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
Коммерсантъ вчера в 14:54
Происшествия

Момент жесткой посадки самолета UTair в Коми попал на видео

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Только шесть из обнаруженных генов имеют отдаленное сходство с известными вирусными генами, задокументированными в публичных научных базах данных.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Политика

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СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

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Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео

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Рейс «Победы» в Екатеринбург вернулся в Пулково из-за неисправности

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