Экономика
ВедомостиИнвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко в письме в редакцию РБК частично раскрыла доходы премьера Михаила Мишустина от работы в UFG, а также рассказала о семейном трасте нынешнего премьер-министра.
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Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.РБК06 февраля в 16:01
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Доходы траста Мишустина от инвесткомпании UFG составили $33,5 млн за пять лет
Коммерсантъ06 февраля в 18:49
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