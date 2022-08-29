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Инвестор Бахтин предсказал ослабление рубля в сентябре из-за роста процентной ставки в США

Пик налогового периода, который традиционно играет на укрепление российской валюты, остается позади, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
ПРАЙМ
"Основной эффект от поддержки данного фактора мы наблюдали в конце второй — начале третьей декады месяца, когда экспортеры заблаговременно продавали инвалюту для осуществления рублевых выплат", — отметил он.
ПРАЙМ
Еще один значимый фактор поддержки российской валюты — высокие цены на нефть и газ — в ближайшей перспективе останется в силе, считает специалист.
ПРАЙМ
Если валюта будет выкупаться на сумму в районе 150 млрд рублей в месяц, то российская валюта может ослабнуть и до 70 рублей за доллар.
Газета.Ru

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