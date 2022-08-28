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Инвестор Бахтин спрогнозировал снижение курса российской валюты до 67 рублей за доллар

Курс рубля к доллару после пика налогового периода консолидировался возле отметки 60, рассказал "Прайму" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
РИА Новости
"Основной эффект от поддержки данного фактора мы наблюдали в конце второй — начале третьей декады месяца, когда экспортеры заблаговременно продавали инвалюту для осуществления рублевых выплат", — отметил он.
ПРАЙМ
Еще один значимый фактор поддержки российской валюты — высокие цены на нефть и газ — в ближайшей перспективе останется в силе, считает специалист.
ПРАЙМ
В интервью агентству «Прайм» Бахтин отметил, что укрепление доллара возможно в случае повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США.
Вечерняя Москва

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Снижение курса рубля до 67 рублей за доллар прогнозирует инвестор
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