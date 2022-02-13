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Инвестор Джордж Сорос купил почти 20 млн акций Rivian

Американский финансист и инвестор Джордж Сорос приобрел почти 20 млн акций производителя электромобилей Rivian на сумму около $2 млрд, Как сообщает Reuters, сделка состоялась еще в IV квартале прошлого года.
Ведомости
Компания Rivian Automotive разрабатывает внедорожники и пикапы с электродвигателями, однако еще не начала выпускать массовые продукты.
ФАН
Гигант электронной коммерции Amazon ранее приобрел 20% американского производителя электрокаров, а тот взамен обязался изготовить более 100 тысяч электрофургонов для службы доставки.
ФАН
На тот момент компания являлась третьим по капитализации автопроизводителем в мире — после Tesla и Toyota.
Компания

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Миллиардер Джордж Сорос стал одним из крупнейших инвесторов Rivian
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Инвестор Джордж Сорос купил почти 20 млн акций Rivian
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Джордж Сорос купил почти 20 млн акций стартапа Rivian на сумму $2 млрд
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Джордж Сорос купил почти 20 млн акций Rivian
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