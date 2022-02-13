ВедомостиИнвестор Джордж Сорос купил почти 20 млн акций RivianАмериканский финансист и инвестор Джордж Сорос приобрел почти 20 млн акций производителя электромобилей Rivian на сумму около $2 млрд, Как сообщает Reuters, сделка состоялась еще в IV квартале прошлого года.ВедомостиКомпания Rivian Automotive разрабатывает внедорожники и пикапы с электродвигателями, однако еще не начала выпускать массовые продукты.ФАНГигант электронной коммерции Amazon ранее приобрел 20% американского производителя электрокаров, а тот взамен обязался изготовить более 100 тысяч электрофургонов для службы доставки.ФАННа тот момент компания являлась третьим по капитализации автопроизводителем в мире — после Tesla и Toyota.КомпанияЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаРБК ИнвестицииT24ФАНПодробнее о событииМиллиардер Джордж Сорос стал одним из крупнейших инвесторов RivianInc. Russiaвчера в 04:26Инвестор Джордж Сорос купил почти 20 млн акций RivianВедомости03:55Джордж Сорос купил почти 20 млн акций стартапа Rivian на сумму $2 млрдИА Красная Веснавчера в 04:49Фонд Сороса купил акции Rivian на $2 млрд и снизил долю в бигтехахРБК Инвестициивчера в 04:48Джордж Сорос купил почти 20 млн акций RivianКомпания09:36Джордж Сорос вложился в электромобили RivianRB.RUвчера в 01:35Миллиардер Джордж Сорос приобрёл 20 млн акций производителя электромобилей RivianT24вчера в 00:54Показать ещёОценить26Поделиться