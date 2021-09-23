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Инвестор Холмс: российский фондовый рынок превосходит показатели американского

Российский фондовый рынок стал одной из самых привлекательных мировых площадок и опередил по своим показателям американские индексы, заявил исполнительный директор компании U.S. Global Investors Фрэнк Холмс.
РИА Новости
В 2021 году российские акции опережают показатели компаний S&P 500, отметил инвестор из США.
Lenta.ru
Холмс считает, что потенциал российской экономики не использован на полную.
Lenta.ru
Индекс MSE Top 20, который отслеживает динамику 20 самых крупных компаний Монголии, с начала года вырос почти на 130 процентов.
Lenta.ru

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Инвестор Фрэнк Холмс: российский фондовый рынок превзошел американский
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Инвестор Фрэнк Холмс уверен, что фондовый рынок РФ превосходит показатели американского
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Инвестор Холмс: российский фондовый рынок превосходит показатели американского
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