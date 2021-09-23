Учёные из СЗАО создали лекарство от неизлечимых болезней кишечника

Аналогов разработанному лекарству нет во всём мире: при болезни Крона и язвенном колите поражаются разные участки кишечника, и пока не существует препаратов, способных «добраться» до них, не разрушившись по пути в желудке.