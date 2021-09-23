Российский фондовый рынок стал одной из самых привлекательных мировых площадок и опередил по своим показателям американские индексы, заявил исполнительный директор компании U.S. Global Investors Фрэнк Холмс.
В сети появился локализованный трейлер фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна», в котором главную роль — художника-иллюстратора, феноменально рисующего кошек, в том числе антропоморфных, — сыграл звезда «Шерлока» и «Доктора Стрэнджа» Бенедикт Камбэрбэтч.
Ламара Согомонян, чей короткометражный фильм «Собирайся, поедем на праздник» участвовал в конкурсе «Кинотавра» и получил множество положительных отзывов критиков и других представителей индустрии, станет режиссером продолжения сериала Start «Содержанки».
Аналогов разработанному лекарству нет во всём мире: при болезни Крона и язвенном колите поражаются разные участки кишечника, и пока не существует препаратов, способных «добраться» до них, не разрушившись по пути в желудке.