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Экономика

Инвестор Клопенко посоветовал россиянам покупать доллары и евро

Эксперт отметил, что сейчас инфляция в рублях растет быстрее, чем в долларах. По его словам, на курс традиционно влияют два фактора: геополитика и нефть. Нефть выглядит сейчас достаточно стабильной, однако из-за жесткой политики западных стран курс рубля в последние месяцы немного опустился.В источнике
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ПРАЙМ

С чего всё началось

Инвестор советует поспешить с покупкой долларов и евро

Нефть выглядит сейчас достаточно стабильной, на заседании ОПЕК было принято решение не повышать добычу, что безусловно поддержит стоимость энергоносителя. Ситуация с восстановлением мировой экономики пока тоже достаточно стабильна.
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