Эксперт отметил, что сейчас инфляция в рублях растет быстрее, чем в долларах. По его словам, на курс традиционно влияют два фактора: геополитика и нефть. Нефть выглядит сейчас достаточно стабильной, однако из-за жесткой политики западных стран курс рубля в последние месяцы немного опустился.

С чего всё началось Инвестор советует поспешить с покупкой долларов и евро Нефть выглядит сейчас достаточно стабильной, на заседании ОПЕК было принято решение не повышать добычу, что безусловно поддержит стоимость энергоносителя. Ситуация с восстановлением мировой экономики пока тоже достаточно стабильна. ПРАЙМ вчера в 19:02