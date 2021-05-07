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Экономика

Инвестор Клопенко посоветовал россиянам покупать доллары и евро

Нефть выглядит сейчас достаточно стабильной, однако из-за жесткой политики западных стран курс рубля в последние месяцы немного опустился. Сейчас, добавил Клопенко, наблюдается "небольшая оттепель", поэтому рубль укрепился в районе 74-75 за доллар.В источнике
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С чего всё началось

Инвестор советует поспешить с покупкой долларов и евро

Нефть выглядит сейчас достаточно стабильной, на заседании ОПЕК было принято решение не повышать добычу, что безусловно поддержит стоимость энергоносителя. Ситуация с восстановлением мировой экономики пока тоже достаточно стабильна.
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