Нефть выглядит сейчас достаточно стабильной, однако из-за жесткой политики западных стран курс рубля в последние месяцы немного опустился. Сейчас, добавил Клопенко, наблюдается "небольшая оттепель", поэтому рубль укрепился в районе 74-75 за доллар.

С чего всё началось Инвестор советует поспешить с покупкой долларов и евро Нефть выглядит сейчас достаточно стабильной, на заседании ОПЕК было принято решение не повышать добычу, что безусловно поддержит стоимость энергоносителя. Ситуация с восстановлением мировой экономики пока тоже достаточно стабильна. ПРАЙМ 19:02