Будьте в Плюсе

Инвестор Лосев призвал временно конвертировать доллары в рубли и размещать их на депозитах

Генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев заявил, что наличные доллары по-прежнему остаются востребованной валютой.
Lenta.ru
"По сути, экономическая война Запада вернула нас в "валютные 90-е", когда мы жили с без банковских карт и счетов, но с наличными долларами и многочисленными обменниками", — добавляет он.
ПРАЙМ
Турция и Египет остаются популярными местами отдыха россиян.
ПРАЙМ
Сейчас ставки остаются высокими, что позволит получить прибыль на обмене валют благодаря разнице учетных ставок.
Lenta.ru

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Доллары посоветовали россиянам конвертировать в рубли и разместить их на депозитах
Телепорт21:56
Россиян призвали к отказу от долларов
РЕН ТВ19:42
Эксперт рассказал, что делать с оставшимися долларами
ИА Красная Весна19:08
Инвестор Лосев призвал временно конвертировать доллары в рубли и размещать их на депозитах
Lenta.ru18:51
Эксперт Лосев: доллары все еще востребованы, но стоит временно конвертировать их в рубли
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