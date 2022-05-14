Служба безопасности Украины организовала бунт в следственном изоляторе Херсона, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, а также для дискредитации действующей военно-гражданской администрации, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Игорь Гуряков.
Санкционная война западных стран против России уже привела к глобальной экономической дестабилизации, в случае применения подобных ограничений против Китая мировая экономика рухнет, и Западу не удастся "спастись от этого обрушения", такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.