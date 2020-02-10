Общество

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineИнвестор МСЗ прокомментировал акции протеста в Казани

Протесты против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане закончатся, как это было в Московской области. Об этом заявил глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов. Он отметил, что на любой территории есть жители, которые против МСЗ по разным мотивам.
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с чего всё началось

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
РБК02:00

Подробнее о событии

Инвестор МСЗ: «В протестах в Казани были и абсолютно проплаченные провокаторы»

БИЗНЕС Online07:54

В Казани из-за строительства мусоросжигательного завода повысится стоимость проезда в метро

Вечерняя Казань03:33

Себестоимость услуг метро и РЖД может вырасти при реализации проектов МСЗ

Казанский репортер03:58

РТ-Инвест получит 110 млрд рублей в кредит на строительство заводов по термической переработке отходов

Kazanfirst.ru05:12

Татарстан нельзя сравнивать с Шиесом – гендиректор «РТ-Инвест»

Inkazan03:31

«РТ-Инвест» решил построить до 2030 года 30 мусоросжигательных заводов в России

Интерфакс03:22

«Дочка» «Ростеха» ответила на обвинения в спонсировании протестов в Шиесе

РБК04:00
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Газета.Ru 12:22
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Интерфакс 01:23
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Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Lenta.ru 06:03
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Общество

В МЧС назвали причину эвакуации с премьеры фильма «Лед-2»

Ранее сообщалось, что здание эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2".
Газета.Ru 15:47
Армия и оружие

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Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили в воскресенье две атаки беспилотников, принадлежащих боевикам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 15:19
Экономика

Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:13
Армия и оружие

Число контуженных военных из США при иранском ударе выросло до 109

Как минимум 109 военнослужащих США получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru 16:57
Армия и оружие

Минобороны намерено заменить советские системы «Тунгуска» и «Шилка»

News.ru вчера в 07:31
Хоккей

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Космос

Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
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Общество

В Белом доме предложили сократить бюджет Госдепа

Проект бюджета в $4,8 трлн на следующий финансовый год, который в США начинается в октябре, после публикации будет рассмотрен в различных комитетах обеих палат, а также в управлении Конгресса по бюджету.
Экономика сегодня 14:49
Общество

Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета

«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Футбол

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Samsung показал новый смартфон-раскладушку с гибким экраном

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Коллеги Овечкина вспоминают самые курьезные случаи в карьере хоккеиста

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Политика

Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
РБК 16:01
Политика

В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала

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Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа

Коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обогнав по этому показателю даже свиной грипп в 2009 году.
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Экономика

В UFG рассказали о доходах Мишустина и его семьи

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Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

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РБК 16:00
Хоккей

Сборная России проиграла на шведских играх три матча из трёх

Сборная России в заключительном матче шведских игр уступила сборной Чехии (3:4, Б). Россияне трижды вели в счёте, но всякий раз упускали преимущество.
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В Польше спрогнозировали увеличение наплыва украинских гастарбайтеров

Власти Польши в 2020 году ожидают дальнейшего увеличения количества работников с Украины.
Городовой 05:58
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
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Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
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Общество

Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн

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