Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineИнвестор МСЗ прокомментировал акции протеста в Казани

Протесты против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане закончатся, как это было в Московской области. Об этом заявил глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов. Он отметил, что на любой территории есть жители, которые против МСЗ по разным мотивам.
Читать в источнике
Комментировать181
с чего всё началось

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
РБК10 февраля в 02:00

Подробнее о событии

Татарстан нельзя сравнивать с Шиесом – гендиректор «РТ-Инвест»

Inkazan10 февраля в 03:31

РТ-Инвест получит 110 млрд рублей в кредит на строительство заводов по термической переработке отходов

Kazanfirst.ru10 февраля в 05:12

Себестоимость услуг метро и РЖД может вырасти при реализации проектов МСЗ

Казанский репортер10 февраля в 03:58

В Казани из-за строительства мусоросжигательного завода повысится стоимость проезда в метро

Вечерняя Казань10 февраля в 03:33

Инвестор МСЗ: «В протестах в Казани были и абсолютно проплаченные провокаторы»

БИЗНЕС Online10 февраля в 07:54

«РТ-Инвест» решил построить до 2030 года 30 мусоросжигательных заводов в России

Интерфакс10 февраля в 03:22

«Дочка» «Ростеха» ответила на обвинения в спонсировании протестов в Шиесе

РБК10 февраля в 04:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:29, Ашберн
Технологии

Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»

Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
ГЛАС.RU 10 февраля в 09:28
Происшествия

В Амстердаме прогремел второй взрыв в офисе почтовой компании

Второй взрыв произошел в почтовом отделении одной из компаний в Амстердаме, пострадавших нет, сообщает агентство Рейтер.
РИА Новости 03:06
Общество

Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей

Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Российская газета 01:44
Общество

Белорусские контрабандные сигареты нашли в большинстве регионов РФ

Специалисты в январе 2020 года проанализировали данные порядка 600 тысяч онлайн-касс по розничной продаже и выяснили, что в 70 регионах России продаются контрабандные сигареты.
Газета.Ru 01:47
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Общество

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
REGNUM вчера в 03:18
Экономика

«Роснефть» устала резать расходы

Компания просит президента РФ оценивать эффективность по динамике EBITDA «Роснефть» хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 17:48
Армия и оружие

Турция начала переброску в Сирию новых подразделений

Накануне турецкое государственное агентство Anadolu сообщало, что турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией в районе Алеппо.
РБК 03:23
Энергетика

Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России

"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Газета.Ru вчера в 12:58
Космос

Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта

Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Известия 09 февраля в 23:02
Игры

В Steam началась распродажа саундтреков

Valve запустила распродажу саундтреков в онлайн-магазине Steam. По скидке можно приобрести более тысячи наборов музыки.
3DNews 00:58
Культура

Собчак ответила на критику своего нового шоу

Ксения Собчак ответила на критику своего нового шоу на Первом канале «ДокТок».
News.ru вчера в 18:13
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости вчера в 15:32
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Политика

Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Ведомости вчера в 16:09
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Shraibikus News вчера в 16:04
Наука

Робот-хирург, способный сшивать сосуды, прошел испытания на людях

Ugpressa.ru 02:21
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News 01:08
Общество

Долги россиян по алиментам достигли исторического максимума

Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 миллиарда рублей и достигли исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 21:59
Происшествия

Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу

В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Газета.Ru вчера в 12:08
Космос

65 лет назад началась история космодрома Байконур

Газета.Ru 01:50
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Газета.Ru вчера в 18:49
Футбол

ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»

Детская спортивная школа города Калтан Кемеровской области, воспитавшая футболиста, не получила 255 тыс. евро за переход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА во французский «Монако».
МИР 24 вчера в 07:15
Футбол

Гвардиола не считает себя лучшим тренером мира

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что он заслуживает права называться лучшим тренером мира.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:59
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК вчера в 11:49
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РБК 01:28
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Российская газета 01:59
Гаджеты

На чехлы для неанонсированного iPhone SE 2 уже открыт приём заказов

3DNews вчера в 04:45
Хоккей

В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ

Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Газета.Ru 01:44
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное