Экономика
БИЗНЕС OnlineИнвестор МСЗ прокомментировал акции протеста в Казани
Протесты против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане закончатся, как это было в Московской области. Об этом заявил глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов. Он отметил, что на любой территории есть жители, которые против МСЗ по разным мотивам.
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с чего всё началось
Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.РБК10 февраля в 02:00
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РТ-Инвест получит 110 млрд рублей в кредит на строительство заводов по термической переработке отходов
Kazanfirst.ru10 февраля в 05:12
Себестоимость услуг метро и РЖД может вырасти при реализации проектов МСЗ
Казанский репортер10 февраля в 03:58
В Казани из-за строительства мусоросжигательного завода повысится стоимость проезда в метро
Вечерняя Казань10 февраля в 03:33
Инвестор МСЗ: «В протестах в Казани были и абсолютно проплаченные провокаторы»
БИЗНЕС Online10 февраля в 07:54
«РТ-Инвест» решил построить до 2030 года 30 мусоросжигательных заводов в России
Интерфакс10 февраля в 03:22
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