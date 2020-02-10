Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.

с чего всё началось

Протесты против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане закончатся, как это было в Московской области. Об этом заявил глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов. Он отметил, что на любой территории есть жители, которые против МСЗ по разным мотивам.

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