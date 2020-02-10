с чего всё началось

Протесты против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане закончатся, как это было в Московской области. Об этом заявил глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов. Он отметил, что на любой территории есть жители, которые против МСЗ по разным мотивам.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Общество Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.

Экономика Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.

Экономика ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.

Общество Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.

Здоровье В России изменили порядок назначения льготных лекарств В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.

Происшествия Младенца нашли около станции метро в Москве В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Общество ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.

Здоровье В России выздоровел второй пациент с коронавирусом По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Происшествия Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174 Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Армия и оружие ВВС США остановили одну из программ разработки гиперзвукового оружия Программа разработки «Гиперзвукового обычного ударного оружия» (HCSW), которая была одним из двух главных проектов Пентагона по созданию гиперзвуковой ракеты для бомбардировщиков B-52, остановлена Военно-воздушными силами США, сообщила представитель ВВС Энн Стефанек.

Политика Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции, поскольку его назначат на будний день. Основной датой в Кремле называют 22 апреля.

Общество Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature, в испанской провинции Уэска в пещере Эль-Трокс были обнаружены останки 9 человек, из них четырех детей.