Общество
БИЗНЕС OnlineИнвестор МСЗ прокомментировал акции протеста в Казани
Протесты против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане закончатся, как это было в Московской области. Об этом заявил глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов. Он отметил, что на любой территории есть жители, которые против МСЗ по разным мотивам.
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с чего всё началось
Себестоимость проезда в метро может незначительно вырасти из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, пишет РБК со ссылкой на главу «РТ-Инвест» Андрея Шипелова.Казанский репортер10 февраля в 03:19
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Инвестор МСЗ: «В протестах в Казани были и абсолютно проплаченные провокаторы»
БИЗНЕС Online10 февраля в 07:54
РТ-Инвест получит 110 млрд рублей в кредит на строительство заводов по термической переработке отходов
Kazanfirst.ru10 февраля в 05:12
Себестоимость услуг метро и РЖД может вырасти при реализации проектов МСЗ
Казанский репортер10 февраля в 03:58
В Казани из-за строительства мусоросжигательного завода повысится стоимость проезда в метро
Вечерняя Казань10 февраля в 03:33
«РТ-Инвест» решил построить до 2030 года 30 мусоросжигательных заводов в России
Интерфакс10 февраля в 03:22
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