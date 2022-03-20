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Инвестор Шеин заявил, что американский доллар утрачивает статус резервной валюты

Денежная единица США на сегодняшний день теряет свою силу, постепенно переставая считаться ключевой валютой в мире.
ГлобалМСК.ру
"Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно", — пояснил он.
ПРАЙМ
Со временем многие государства начали расширять долю юаня в своих резервах, снижая объем доллара.
Lenta.ru
Ряд государств, в числе которых и Россия, сокращают долю расчетов в долларах, создают альтернативные платежные системы, отметил собеседник агентства.
Телеканал 360°

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