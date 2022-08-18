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Инвестор Шульгин допустил падение доллара ниже 50 рублей при снижении спроса на валюту

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин предположил, что осенью курс доллара поднимется выше 65 рублей.
RT на русском
В интервью «Известиям» эксперт рассказал, что налоговый период будет оказывать поддержку рублю до конца августа.
RT на русском
Результатом проводимых операций стало снижение доллара в диапазон 60-62 рублей.
РИА Новости
По словам эксперта, гипотетическая ситуация с курсом ниже 50 рублей за доллар предполагает отсутствие нового бюджетного правила, параметры которого сейчас прорабатывает Министерство финансов России.
РИА Новости

Подробнее о событии

Инвестор Шульгин допустил падение доллара ниже 50 рублей при снижении спроса на валюту
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Эксперт Шульгин: доллар упадет ниже 50 рублей при росте профицита торгового баланса
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