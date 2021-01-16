Инвестор дал советы по выгодной покупке жилья в 2021 году
Залоговые квартиры продают те, кто взял ипотеку, но не может справиться со своими кредитными обязательствами. Из-за того, что владелец очень торопится с продажей недвижимости, такие квартиры обычно продаются с большой скидкой, заявил инвестор в недвижимость Артем Сошников "АиФ".В источнике
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Аргументы и Факты15 января в 05:00
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