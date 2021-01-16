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Инвестор дал советы по выгодной покупке жилья в 2021 году

Залоговые квартиры продают те, кто взял ипотеку, но не может справиться со своими кредитными обязательствами. Из-за того, что владелец очень торопится с продажей недвижимости, такие квартиры обычно продаются с большой скидкой, заявил инвестор в недвижимость Артем Сошников "АиФ".В источнике
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Прогноз "Стабильный" отражает наши ожидания того, что сильные внешнеэкономические показатели и низкий уровень госдолга позволят Российской Федерации абсорбировать бюджетные риски и риски финансовой нестабильности, обусловленные снижением цен на нефть, влиянием пандемии коронавируса и возможным введением дополнительных санкций со стороны иностранных правительств.
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