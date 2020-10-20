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Инвестор получил 13-миллиардный кредит для строительства моста через Калининградский залив

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Каскад
Документацию создаёт институт "Гипростроймост — Санкт-Петербург" (также проектировал Крымский мост и мост на остров Русский).Соглашение заключили в сентябре прошлого года. По нему правительство области оплатит часть расходов в сумме 28 млрд 698 млн рублей.В источнике
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Каскад

Сбербанк профинансирует строительство моста через Калининградский залив

Каскадвчера в 08:37
Русский Запад

Сбербанк профинансирует создание моста в Калининградской области

Русский Западвчера в 07:27
ТАСС

Мост длиной 2,6 км через Калининградский залив построят по концессии

ТАССвчера в 08:35
РБК Калининград

На мост через Калининградский залив инвестор взял кредит 13 млрд рублей

РБК Калининградвчера в 08:33
Калининград.Ru

Сбербанк предоставит кредит на 13 млрд рублей для строительства моста через Калининградский залив

Калининград.Ruвчера в 07:25
АК&М

Сбербанк профинансирует создание моста в Калининградской области

АК&Мвчера в 06:41
Долг.рф

Сбербанк профинансирует создание моста в Калининградской области

Долг.рфвчера в 06:26

Минздрав не выявил нарушений в больнице Бийска, где врачи жаловались на отсутствие доплат

Сотрудники больницы направили письмо в Минздрав края, где попросили включить первый и второй этажи инфекционного отделения в перечень попадающих под действие постановления правительства РФ № 484 - в этом случае врачи смогут получать федеральные доплаты.
Минздрав не выявил нарушений в больнице Бийска, где врачи жаловались на отсутствие доплат
ТАССвчера в 02:05

Россиянам раскрыли психологические лайфхаки для борьбы с лишним весом

В интервью журналистам «ПолитРоссии» психолог Илья Шабшин назвал главные причины лишнего веса у современных мужчин и рассказал, как детские психологические установки влияют на вес в будущем.
ПолитРоссиявчера в 09:45

В Иркутской области разработали мероприятия по контролю стоимости медицинских масок

В мероприятии приняли участие руководители министерства экономического развития, службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области, АО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база», региональные производители масок и др.
НИА-Байкал23:41

Алиев заявил о переходе под контроль ВС Азербайджана города Зангилан и 24 сел в Карабахе

Президент Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль ВС Азербайджана города Зангилан и 24 сел в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах Нагорного Карабаха.
Piter.tvвчера в 08:40

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком матча с «Ренном»

Как сообщали «Кубанские новости», в первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде сыграл с «Ренном» со счетом 1:1. На 56-й минуте Серу Гирасси открыл счет в матче, пробив в правый от себя угол ворот.
Кубанские новости00:01

В Минздраве рассказали о плохой выработке антител к коронавирусу у пьющих граждан

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что антитела к коронавирусу хуже всего вырабатываются у людей старше 70 лет и у тех, кто находится в постоянном стрессе или злоупотребляет алкоголем.
Национальная служба новостейвчера в 08:45

США изучают возможность переброски войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику

Соединенные Штаты рассматривают варианты переброски части своих войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику в рамках объявленной передислокации американских сил в Европе.
ТАСС19:07

Адвокат Трампа утверждает, что сын Байдена хранил на ноутбуке фото несовершеннолетних

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что на ноутбуке сына Джозефа Байдена Хантера, попавшем в его распоряжение, содержатся фотографии, на которых запечатлены несовершеннолетние.
ТАСС00:41

В подвале ковидного госпиталя Барнаула скопились десятки трупов

Барнаул, 21 октября 2020, 08:29 — REGNUM В интернете появилось видео из подвального помещения больницы №12 в Барнауле, где, как утверждает автор, на каталках и полу лежат десятки трупов людей, скончавшихся после заражения SARS-CoV-2.
REGNUM01:29

Каштру: «Шахтер» потерял футболистов, но не потерял стиль

Главный тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Луиш Каштру перед матчем Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" заявил, что команда не собирается отступать от своего стиля, несмотря на потерю большого количества игроков.
РИА Новостивчера в 14:56

Фура в небе: самый большой самолет в мире

За улыбкой зубастого кита белухи (не путать с белугой - рыбой семейства осетровых), нарисованной на фюзеляже, скрываются рекордные характеристики, а приставка XL как бы намекает: первая Beluga ST от Airbus, построенная еще в 1995 году, уже не самый большой транспортный борт у французов.
Популярная механикавчера в 12:54