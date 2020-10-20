Инвестор получил 13-миллиардный кредит для строительства моста через Калининградский залив
Документацию создаёт институт "Гипростроймост — Санкт-Петербург" (также проектировал Крымский мост и мост на остров Русский).Соглашение заключили в сентябре прошлого года. По нему правительство области оплатит часть расходов в сумме 28 млрд 698 млн рублей.В источнике
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Сбербанк предоставит кредит на 13 млрд рублей для строительства моста через Калининградский залив
Калининград.Ruвчера в 07:25