Общество
РБКНовый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 06 июня в 14:58
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
Общество
Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах.
Интерфакс 04:23
Общество
В Крыму нашли источники для обеспечения водой полуострова
Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) предложили новое решение для обеспечения полуострова водой.
Русская Планета 03:18
Политика
Депутат Рады предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве
«Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда!» — сказано в сообщении.
REGNUM 03:18
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Общество
«Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut
TCS Group (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования») запустила в Германии новый сервис Vivid Money, сообщает РБК.
Ведомости 04:37
Происшествия
В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин
В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
Российская газета 05:02
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Автоновости дня вчера в 04:07
Космос
Астрономы перенесли центр Млечного Пути в виртуальную реальность
Центр Млечного Пути представляет для астрономов уникальную природную лабораторию, так как содержит самую близкую к нам сверхмассивную черную дыру, связанную с компактным радиоисточником Стрелец A*. Ее масса оценивается в 4,2 миллиона масс Солнца.
N+1 06 июня в 12:20
Здоровье
Ещё 330 случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области
Увеличилось число летальных случаев - за сутки от коронавируса умерли еще трое жителей Нижегородской области.
Kursk.com 05 июня в 05:27
Общество
Жителям Свердловской области разрешили купаться в двух озёрах
Екатеринбург в эфире 05:05
Гаджеты
Корпус SilverStone CS330 поможет создать домашний сервер
Компания SilverStone анонсировала компьютерный корпус CS330, на основе которого могут формироваться системы хранения данных или компактные серверы для дома и небольшого офиса.
3DNews 05:05
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса
Краснодар, 8 июня 2020, 10:44 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 03:44
Общество
Онищенко напомнил о вреде антисептиков для рук
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с порталом «Ura.ru» напомнил о «подводных камнях» антисептических средств, популярность которых заметно возросла на фоне пандемии коронавируса.
Городовой 03:21
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков-младший показал три поколения своей семьи
Стоит отметить, что у Владимира Преснякова-младшего очень творческая семья.
Летидор вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
RuNews24.ru 02:42
Общество
Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Авто
Автомобили Lada покидают европейский рынок
По данным издания, последняя партия автомобилей LADA была отправлена европейским дилерам в марте этого года, а новых машин уже не будет.
Автоновости дня вчера в 03:10
Общество
В Верховном суде и Мосгорсуде нашли нарушения на миллиарды рублей
Аудиторы Счетной палаты сообщили о выявленных нарушениях в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 02:59
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Общество
Власти Нью-Йорка отменили комендантский час
News.ru вчера в 08:19