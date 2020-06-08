Общество

РБКРБКНовый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
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SakhaNews04:03

Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
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В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин

В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
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Увеличилось число летальных случаев - за сутки от коронавируса умерли еще трое жителей Нижегородской области.
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Общество

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Норкин опубликовал фото с похорон супруги

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