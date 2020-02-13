Экономика

REGNUMREGNUMИнвестор строительства Ленского моста рассказал о финансировании

Выделение средств из федерального бюджета на строительство Ленского моста в Якутии на начальном этапе не предполагается, деньги могут потребоваться в 2021 — 2024 годы.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Грандиозно, дорогостояще и необходимо: эксперт о мосте в Якутии

REGNUM21:17

Мост через одну из крупнейших рек мира построят в Якутии

Красная весна15:02

«Ростех», группа ВИС и правительство Якутии подписали концессию по строительству моста через Лену

Коммерсантъ12:43

В Якутии назвали объем внебюджетного финансирования строительства моста через Лену

Известия09:10

Что известно о проекте строительства моста через Лену в районе Якутска

ТАСС11:10

Средства из бюджета Якутии могут потребоваться для строительства Ленского моста в 2025 году

Якутия 24вчера в 20:30

13 февраля будет подписано концессионное соглашение по строительству Ленского моста

Якутия Daily10 февраля в 09:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:00, Ашберн
Общество

Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Известия 07:38
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Газета.Ru 04:09
Армия и оружие

По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
РБК 14:12
Политика

Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие

Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:58
Кино

«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Российская газета вчера в 03:54
Экономика

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
Известия 18:23
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru вчера в 05:09
Политика

На новом гербе Белоруссии станет меньше России

Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
Известия 20:14
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Кино

Сапковский о «Ведьмаке»: «Цвет кожи в моих книгах не указывается — авторы адаптаций могут творить свободно»

Анджей Сапковский заявил, что не указывал конкретный цвет кожи для персонажей из «Ведьмака», поэтому авторы адаптаций могут фантазировать.
CyberSport.ru 15:11
Наука

Запах любимого человека положительно влияют на качество сна

Ugpressa.ru 14:17
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

В Северной Осетии полиция обнаружила труп женщины на загородном участке бывшего прокурора Игоря Чельдиева.
Lenta.ru 15:52
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Экономика

Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 07:24
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Народные новости 11 февраля в 14:51
Футбол

«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии

"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
РИА Новости 16:54
Происшествия

Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали

В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Lenta.ru 07:58
Происшествия

СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице

Следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который, по версии СК, не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
РИА Новости 06:34
Политика

Путин отказался вводить в России термины «родитель №1» и «родитель №2»

Как пояснил глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в России должны сохраняться понятия папа и мама.
РИА Новости 20:51
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru 09:59
Политика

Шеремет об инициативе Зеленского: «городом-садом» крымчан не заманишь

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал инициативу Зеленского простроить в 2019 году в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Вести.Ru 21:21
Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

Известия 07:11
Общество

В России подготовили законопроект о «гаражной амнистии»

В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии», который урегулирует вопросы покупки россиянами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.
RT на русском 08:56
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк сходила в ЗАГС с молодым возлюбленным

В Дворец бракосочетаний № 1 Вовк пришла с молодым возлюбленным Михаилом Куницыным.
Вечерняя Москва 19:32
Политика

Трамп не станет увольнять пожаловавшегося на его твиты генпрокурора

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не станет снимать с должности генпрокурора Уильяма Барра, который до этого пожаловался на то, что американский лидер мешает ему и Минюсту работать своими постами о ведомстве в Twitter.
Газета.Ru 21:13
Авто

Tesla удаленно лишит быстрой зарядки восстановленные после аварии авто

По сведениям собеседника агентства Electrek, начальство корпорации отправило работникам директиву, что отныне восстановленные машины навсегда лишены функции быстрой зарядки на фирменных станциях Supercharger либо на любых иных.
CarsWeek.ru 00:25
Экономика

Соратник самого успешного инвестора в мире обвинил китайцев в тупости

Чарли Мангер, замглавы инвестиционной компании Berkshire Hathaway, возглавляемой самым успешным в мире инвестором Уорреном Баффетом, обвинил китайских трейдеров в тупости.
Lenta.ru 20:10
Политика

Посол назвал последствия отказа россиянам во въезде в Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что за 2019 год более шести тысяч россиян получили отказ во въезде в Израиль.
Невские Новости вчера в 22:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное