Если же неквалифицированный инвестор хочет заключать сделки на бóльшую сумму, то должен опять тестироваться, пояснял Швецов: в случае успеха он сможет торговать без лимитов, а в случае провала — опять лишь на 50 тыс. руб. После тестирования инвестор получит доступ, в частности: К иностранным ценным бумагам, включенным в фондовые индексы, перечень которых установит ЦБ.

с чего всё началось

Инвесторам оставили переходный период ЦБ уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов. В частности, регулятор предусмотрел переходные положения по вступлению в силу поправок, позволяющих неквалифицированным инвесторам работать с расширенным кругом финансовых инструментов.

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