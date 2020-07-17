Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%. Речь идет о тех, кто вкладывал в ICO через инвестиционную компанию «Атон», передает Forbes.

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Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.

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Экономика Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор". 3

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