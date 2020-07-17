Экономика

РБКРБКИнвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72%

Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%. Речь идет о тех, кто вкладывал в ICO через инвестиционную компанию «Атон», передает Forbes.
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Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
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Павел Дуров
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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