Экономика
РБКИнвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72%
Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%. Речь идет о тех, кто вкладывал в ICO через инвестиционную компанию «Атон», передает Forbes.
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Здоровье
Мурашко призвал модернизировать все звенья здравоохранения
Мурашко сообщил журналистам, что ежегодно в поликлиники отмечается полтора миллиарда посещений, подчеркнув, что параллельно мероприятиям по стабилизации ситуации с COVID-19, необходимо модернизировать работу по снижению заболеваемости и смертности по кардиологическим и онкологическим причинам.
Вести.Ru 10:53
Общество
Названы самые безопасные страны для туризма в 2020 году
Согласно списку, самый низкий индекс преступности в Катаре, который составляет 11,9 балла, а индекс безопасности этой страны – 88,1 балла.
SM News 16:00
Общество
Россияне с детьми могут получить выплату в 23,5 тыс. рублей
Российские семьи с детьми смогут получить выплаты размером в 23,5 тыс. рублей на каждого члена семьи, сообщила председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты РФ Ирина Волынец.
ФАН 15:39
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Политика
Лидеры стран ЕС не пришли к соглашению по бюджету
Лидеры стран Евросоюза не смогли прийти к соглашению по вопросу формирования бюджета на 2021—2027 годы по итогам первого дня саммита в Брюсселе.
RT на русском 18:32
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:34
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
Автоспорт
Квят показал 13-е время по итогам второй практики Гран-при Венгрии
Что же касается российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята, то он смог показать лишь 13-й результат, в то время, как его напарник по команде Пьер Гасли стал шестым.
Metaratings 11:16
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Великобритании
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ответил на обвинения Лондона в попытке украсть данные о вакцине от коронавируса.
Общественная служба новостей вчера в 16:00
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Экономика
ВВП России в июне упал почти на 6,5% в годовом выражении
В ведомстве считают такой показатель «улучшением динамики», поскольку в мае падение ВВП составило почти 11%.
Эхо Москвы 17:05
Общество
В США казнят ожидавшего смерти 27 лет убийцу
В США казнят застрелившего пятерых человек преступника. Он ожидал высшей меры 27 лет, передает Fox News.
Lenta.ru 07:53
Общество
Познер охарактеризовал Россию одним словом
News.ru вчера в 10:00
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 18:24
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве у станции метро в Киеве
В Киеве у станции метро «Шулявская» произошел взрыв устройства в урне для мусора. Пострадал один человек: прохожий получил травму ноги.
Коммерсантъ 16:20
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ 10:31
Футбол
Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа
RT на русском 17:03
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
Экономика
Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 15 июля в 04:23
Игры
Разработчик S.T.A.L.K.E.R. Дмитрий Ясенев вернулся в GSC Game World
Cyber.sports.ru 11:47
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая опубликовала фото красавца-сына в его день рождения
Фотография появилась в личном Instagram-аккаунте звезды в честь дня рождения сына: юному Александру исполнилось 9 лет.
Летидор 04:15
Армия и оружие
Российские военные ранены в результате авиаудара Турции
Общественная служба новостей вчера в 16:26
Наука
Обнаружен алгоритм снижения рака легких
Испытания, показавшие результативность противовирусного препарата, были проведены специалистами на лабораторных мышах.
Замана 18:11
Транспорт
Минтранс предложил субсидировать семейные поездки в купе
Минтранс РФ подготовил проект о субсидировании льготных тарифов на семейные поездки в купе поездов дальнего следования для развития внутреннего туризма, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 15:40
Общество
Внучка королевы Елизаветы II сочеталась узами брака
По информации Букингемского дворца, в пятницу, 17 июля, внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж.
Вести.Ru 16:52