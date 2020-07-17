Экономика
РБКИнвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72%
Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%. Речь идет о тех, кто вкладывал в ICO через инвестиционную компанию «Атон», передает Forbes.
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с чего всё началось
В мае 2020 года Павел Дуров объявил о закрытии TON, предложив инвесторам в проект выбор — забрать 110% от вложенных средств к 30 апреля 2021 года или 72% сразу. На те же условия рассчитывал и Игорь Диденко, один из инвесторов, решивших вложиться в TON через хедж-фонд «Атона».Forbes01:58
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