Экономика
РБКИнвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72%
Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%. Речь идет о тех, кто вкладывал в ICO через инвестиционную компанию «Атон», передает Forbes.
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