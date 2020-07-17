Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%. Речь идет о тех, кто вкладывал в ICO через инвестиционную компанию «Атон», передает Forbes.

Общество Чешский друг Сафронова опроверг связь со спецслужбами Прага, 17 июля 2020, 14:31 — REGNUM Знакомый экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, чешский журналист Мартин Лариш опроверг какие-либо связи со специальными службами своей страны. 44

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 13

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 172

Наука Точно прогнозировать штормы научился искусственный интеллект Ученые изучили технологии глубокого обучения искусственного интеллекта с использованием данных спутникового дистанционного зондирования, в результате чего изобрели модель прогнозирования океанской нестабильности. 11

Общество Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в Twitter объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Общество Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете Астронавтов НАСА, впервые увидевших советский «космический туалет», шокировало это устройство, заявил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.

Политика Рада приняла заявление по поводу голосования по поправкам в Крыму Депутаты Верховной рады Украины приняли заявление относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации в Республике Крым и Севастополе.

Политика ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России "Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС. 169

Общество Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года. 203

Футбол В «Оренбурге» отреагировали на просьбу депутатов сохранить клуб в РПЛ Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал письмо депутатов Госдумы и члена Совета Федерации с просьбой сохранить клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Экономика Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань Ввод в эксплуатацию трассы M12 "Москва-Казань" планируется к 2024 году, инвестиции составят 650 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). 5

Здоровье Инфекционист оценил риск распространения бубонной чумы у границ России Риска распространения бубонной чумы у границ России, о котором заявил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр, на самом деле нет.