Экономика

РБКРБКИнвесторы заявили о подрыве доверия из-за преследования главы РВК

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Позже Гагаринский районный суд отправил гендиректора компании под домашний арест сроком до 21 июля. Следствие считает, что из-за бездействия Повалко РВК недополучила $3 млн из займа, выданного портфельной фирме Soft Machines Inc. в 2012 году. Защита Повалко называет обвинение абсурдным.
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Инвесторы заявили о подрыве доверия из-за преследования главы РВК

РБК12:25

Совет венчурного рынка призвал к оперативному расследованию по делу гендиректора РВК

ТАСС12:12

Члены Совета венчурного рынка подписали открытое письмо в поддержку РВК

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Международный венчурный инвестор и технологический предприниматель, кандидат технических наук, автор более 100 научных публикаций и обладатель 30 патентов. Основатель и президент компании «ЭЛВИС-ПЛЮС», основатель и управляющий партнёр фонда Almaz Capital Partners, а также основатель и руководитель многих технологических компаний в Европе и США. В советские годы - учёный-оборонщик в советской космической промышленности, один из главных конструкторов в НПО «ЭЛАС».
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