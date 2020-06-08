Общество
ВедомостиИнвесторы Совета венчурного рынка заступились за гендиректора РВК
Текст письма опубликован на сайте РВК, его подлинность подтвердили двое членов совета. В числе подписавшихся под письмом – заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, основатель Qiwi Сергей Солонин и еще 20 инвесторов и управляющих партнеров венчурных компаний.
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
Политика
Спецпредставитель США анонсировал переговоры с Россией по вооружениям
Россия и США обсудят контроль над вооружениями в июне.
РБК 14:53
Политика
Захарова получила новый дипломатический ранг
Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru 07:14
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Общество
Собянин объяснил основную задачу самоизоляции
Москва, 8 июня 2020, 15:20 — REGNUM Основная задача ограничительных мер в Москве была направлена на профилактику резкого роста заболеваемости.
REGNUM 08:20
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Общество
Жара в столице спадет к выходным
Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
Вечерняя Москва 04:12
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
Политика
Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США
Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 12:01
Авто
ГАЗ может наладить выпуск новой «Волги» на базе Skoda Octavia
В Сети была опубликована информация, согласно которой ГАЗ может выпустить новую "Волгу".
Discover24 05 июня в 08:15
Общество
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
Общество
ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»
«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
Ведомости 14:49
Шоу-бизнес
Пухляш из клипа Little Big стал новым тренером по танцам у Рудковской
Тут не выдержала и пустилась в пляс даже сама Рудковская, а вот Гном Гномыч в ужасе закрыл лицо руками.
78.ru 12:54
Экономика
Путин поручил выделить «Росагролизингу» миллиарды рублей
Выделить 6 млрд рублей на докапитализацию «Росагролизинга» до 25 июня поручил правительству президент России Владимир Путин, 7 июня сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна 13:57
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
Коммерсантъ 13:11
Шоу-бизнес
Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова
Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru вчера в 07:36
Общество
Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 11:47
Происшествия
Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
Погибших обнаружил глава семьи, вернувшись домой. Сообщается, что дверь в квартиру была заперта изнутри.
Известия 12:25
Здоровье
Карта распространения коронавируса в Коми на 8 июня
Редакция БНК с начала проникновения коронавируса в регион отмечает общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в конкретном муниципалитете, а также ведет подсчет выздоровевших и умерших пациентов.
ИА БНК 14:27
Общество
Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки
25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия 09:19
Политика
В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции
Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
REGNUM 06:17
Общество
В Госдуме РФ предложили установить минимальную почасовую оплату труда
Представители партии ЛДПР предложили установить минимальную почасовую оплату труда в России.
Версия.Инфо 01:49
Футбол
Евгений Савин рассказал о возможном закрытии «Красавы»
Metaratings 14:30
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Общество
Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»
«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25