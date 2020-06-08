Общество

ВедомостиВедомостиИнвесторы Совета венчурного рынка заступились за гендиректора РВК

2 фото
Текст письма опубликован на сайте РВК, его подлинность подтвердили двое членов совета. В числе подписавшихся под письмом – заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, основатель Qiwi Сергей Солонин и еще 20 инвесторов и управляющих партнеров венчурных компаний.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Члены Совета венчурного рынка подписали открытое письмо в поддержку РВК

BFM.ru11:44

Инвесторы заявили о подрыве доверия из-за преследования главы РВК

РБК12:25

Совет венчурного рынка призвал к оперативному расследованию по делу гендиректора РВК

ТАСС12:12

Инвесторы Совета венчурного рынка заступились за гендиректора РВК

Ведомости11:50

Совет венчурного рынка прокомментировал арест главы РВК Повалко

РИА Новости14:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
Политика

Спецпредставитель США анонсировал переговоры с Россией по вооружениям

Россия и США обсудят контроль над вооружениями в июне.
РБК 14:53
3
Политика

Захарова получила новый дипломатический ранг

Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru 07:14
1,1K
Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
439
Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
100
Общество

Собянин объяснил основную задачу самоизоляции

Москва, 8 июня 2020, 15:20 — REGNUM Основная задача ограничительных мер в Москве была направлена на профилактику резкого роста заболеваемости.
REGNUM 08:20
7
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
90
Общество

Жара в столице спадет к выходным

Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
Вечерняя Москва 04:12
21
Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
240
Политика

Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США

Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 12:01
2
Авто

ГАЗ может наладить выпуск новой «Волги» на базе Skoda Octavia

В Сети была опубликована информация, согласно которой ГАЗ может выпустить новую "Волгу".
Discover24 05 июня в 08:15
284
Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
5
Общество

ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»

«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
Ведомости 14:49
Шоу-бизнес

Пухляш из клипа Little Big стал новым тренером по танцам у Рудковской

Тут не выдержала и пустилась в пляс даже сама Рудковская, а вот Гном Гномыч в ужасе закрыл лицо руками.
78.ru 12:54
1
Экономика

Путин поручил выделить «Росагролизингу» миллиарды рублей

Выделить 6 млрд рублей на докапитализацию «Росагролизинга» до 25 июня поручил правительству президент России Владимир Путин, 7 июня сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна 13:57
Общество

Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

Коммерсантъ 13:11
6
Шоу-бизнес

Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова

Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru вчера в 07:36
298
Шоу-бизнес

Солистка группы «2Маши» впервые стала мамой

РЕН ТВ 07:14
3
Общество

Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений

В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 11:47
46
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

ТАСС 13:32
4
Происшествия

Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте

Погибших обнаружил глава семьи, вернувшись домой. Сообщается, что дверь в квартиру была заперта изнутри.
Известия 12:25
34
Здоровье

Карта распространения коронавируса в Коми на 8 июня

Редакция БНК с начала проникновения коронавируса в регион отмечает общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в конкретном муниципалитете, а также ведет подсчет выздоровевших и умерших пациентов.
ИА БНК 14:27
Шоу-бизнес

Джигарханяна госпитализировали после инсульта

SM News 05:13
63
Общество

Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки

25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия 09:19
18
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия 13:29
233
Политика

В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции

Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
REGNUM 06:17
2,8K
Общество

В Госдуме РФ предложили установить минимальную почасовую оплату труда

Представители партии ЛДПР предложили установить минимальную почасовую оплату труда в России.
Версия.Инфо 01:49
3,4K
Футбол

Евгений Савин рассказал о возможном закрытии «Красавы»

Metaratings 14:30
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
23
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
97
Общество

Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»

«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Российская венчурная компания
Государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка Российской Федерации, один из инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Штаб-квартира - в Москве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное