Инвесторы подали судебный иск к Telegram о компенсации ущерба за неудавшийся проект TON. Об этом сообщил в понедельник управляющий партнер фонда Da Vinci Capital Олег Железко в интервью телеканалу РБК.

С чего всё началось Глава Da Vinci Capital объявил о подаче иска к Telegram в Лондоне Инвесторы фонда Da Vinci Capital направили основателю Telegram Павлу Дурову, вице-президенту Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам компании уведомление о намерении подать иск к TON Inc. и Telegram Inc. в конце февраля этого года. РБК вчера в 06:16