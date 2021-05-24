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Инвесторы TON подали в суд на Telegram из-за неудавшегося проекта

Инвесторы подали судебный иск к Telegram о компенсации ущерба за неудавшийся проект TON. Об этом сообщил в понедельник управляющий партнер фонда Da Vinci Capital Олег Железко в интервью телеканалу РБК.В источнике
Известия
BFM.ru
РБК
Smotrim.ru
FBM.ru
Ruposters.ru
Телеканал RTVI
Daily Storm

С чего всё началось

Глава Da Vinci Capital объявил о подаче иска к Telegram в Лондоне

Инвесторы фонда Da Vinci Capital направили основателю Telegram Павлу Дурову, вице-президенту Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам компании уведомление о намерении подать иск к TON Inc. и Telegram Inc. в конце февраля этого года.
РБКвчера в 06:16

Подробнее о событии

Инвесторы TON подали в суд на Telegram

Коммерсантъвчера в 14:39

На Telegram подали в лондонский суд

Smotrim.ruвчера в 08:42

Инвесторы TON подали в суд на Telegram из-за неудавшегося проекта

ТАССвчера в 10:12

Инвесторы криптовалюты TON подали иск к Telegram

REGNUMвчера в 09:01

Глава Da Vinci Capital рассказал о подаче иска к Telegram

Forbesвчера в 11:01

Инвестор криптовалюты TON объяснил причину подачи иска к Telegram

Ведомостивчера в 07:03

Глава Da Vinci Capital объявил о подаче иска к Telegram в Лондоне

РБКвчера в 06:16
Интересное

Инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею рассмотрят на заседании Рижской думы

Инцидент с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею будет рассмотрен на заседании Рижской думы по инициативе оппозиционной в самоуправлении партии "Русский союз Латвии" (РСЛ).
ТАСС17:54

Правительство намерено ограничить зарубежным цифровым экосистемам доступ в Россию

Российское правительство намерено ограничить доступ зарубежных цифровых экосистем в страну и дать преимущество отечественным платформам, сообщает издание "Известия" со ссылкой на концепцию кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ.
Газета.Ruвчера в 00:16

Саммит ЕС постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз

Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.
ТАСС17:18