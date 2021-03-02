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РИА Новости
РИА Новости

Инвесторы TON потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов

В документе содержится требование компенсировать ущерб в размере около 100 миллионов долларов за неудавшийся проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Как отмечает издание, это уведомление стало "последним предупреждением".В источнике
С чего всё началось
Юристы фонда Da Vinci Capital, инвестировавшего в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), отправили основателю Telegram Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск к TON Inc. и Telegram Inc. От Telegram требуют компенсировать ущерб в $100 млн, который инвесторы понесли из-за закрытия проекта, пишет
 Forbes со ссылкой на близкий к фонду источник.
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