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РБК
РБК

Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить десятки миллионов долларов

По данным Forbes, инвесторы требуют компенсировать ущерб в размере около $100 млн за неудавшийся проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В случае отказа в компенсации, в течение двух недель инвесторы подадут судебный иск в Лондон.В источнике
РБК
Life.ru
Forbes
Телеканал 360°
С чего всё началось

Инвесторы TON потребовали от Дурова компенсировать убытки на десятки миллионов

Инвесторы отводят Telegram две недели на компенсацию ущерба и уведомляют о намерении обратиться в суд в случае отказа, отметил собеседник Forbes, близкий к фонду. По его словам, letter before claim — это письмо, составленное юристами, которое истец отправляет перед подачей иска в суд.
Forbes16:00
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Инвесторы TON потребовали у Дурова возместить убытки на миллионы долларов

Life.ru22:46

Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить миллионные убытки

Телеканал 360°21:44

Инвесторы TON потребовали от Дурова компенсировать убытки

ИА Красная Весна19:35

Инвесторы требуют от Telegram возместить десятки миллионов долларов за проект TON

Мойка7820:11

Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить десятки миллионов долларов

РБК18:36

Инвесторы потребовали от Дурова возместить десятки миллионов долларов за проект TON

Коммерсантъ18:06

Инвесторы TON потребовали от Дурова компенсировать убытки на десятки миллионов

Forbes16:00
Интересное

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