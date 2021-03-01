Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить десятки миллионов долларов
По данным Forbes, инвесторы требуют компенсировать ущерб в размере около $100 млн за неудавшийся проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В случае отказа в компенсации, в течение двух недель инвесторы подадут судебный иск в Лондон.В источнике
С чего всё началось
Инвесторы TON потребовали от Дурова компенсировать убытки на десятки миллионов
Инвесторы отводят Telegram две недели на компенсацию ущерба и уведомляют о намерении обратиться в суд в случае отказа, отметил собеседник Forbes, близкий к фонду. По его словам, letter before claim — это письмо, составленное юристами, которое истец отправляет перед подачей иска в суд.
Forbes16:00
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