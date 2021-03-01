По данным издания, инвесторы требуют компенсировать ущерб в размере около $100 млн за неудавшийся проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В случае отказа в компенсации в течение двух недель инвесторы подадут судебный иск в Лондон.

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С чего всё началось Инвесторы TON потребовали от Дурова компенсировать убытки на десятки миллионов Инвесторы отводят Telegram две недели на компенсацию ущерба и уведомляют о намерении обратиться в суд в случае отказа, отметил собеседник Forbes, близкий к фонду. По его словам, letter before claim — это письмо, составленное юристами, которое истец отправляет перед подачей иска в суд. Forbes 16:00