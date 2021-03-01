Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить десятки миллионов долларов

По данным издания, инвесторы требуют компенсировать ущерб в размере около $100 млн за неудавшийся проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В случае отказа в компенсации в течение двух недель инвесторы подадут судебный иск в Лондон.В источнике
С чего всё началось

Инвесторы TON потребовали от Дурова компенсировать убытки на десятки миллионов

Инвесторы отводят Telegram две недели на компенсацию ущерба и уведомляют о намерении обратиться в суд в случае отказа, отметил собеседник Forbes, близкий к фонду. По его словам, letter before claim — это письмо, составленное юристами, которое истец отправляет перед подачей иска в суд.
Forbes16:00
Подробнее о событии

Главные новости к утру 2 марта

Коммерсантъ01:12

Инвесторы потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов

Lenta.ru00:44

Forbes: инвесторы потребовали от Дурова компенсацию за неудачу TON

ТАСС00:21

Инвесторы TON потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов

РИА Новости01:34

Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить миллионные убытки

Телеканал 360°21:44

Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить десятки миллионов долларов

РБК18:36

Инвесторы TON потребовали от Дурова компенсировать убытки на десятки миллионов

Forbes16:00
Интересное

ВВС Ирана получили модернизированные самолеты и вертолеты

«Поставка нескольких самолетов и вертолетов в войска свидетельствует о творческом подходе наших специалистов, с помощью которых мы оптимизировали и модернизировали нашу технику», — отметил командующий ВВС.
Слово и Деловчера в 12:59

Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа на заводе в Ульяновске

Глава министерства посетит крупнейшее в России авиастроительное предприятие «Авиастар-СП», входящем в состав ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», где проверит ход выполнения государственного оборонного заказа.
REGNUM04:00

Путин призвал выстраивать долгосрочные планы по развитию угольной отрасли

"Сегодня предлагаю обсудить ситуацию в отечественной угольной промышленности - одной из ключевых, опорных отраслей нашего топливно-энергетического комплекса, значимой для социально-экономического развития целых регионов нашей страны", - сказал Путин, открывая совещание.
РИА Новости06:39

В Саратове пройдет выставка картин музыканта Стаса Намина

В Саратове Намин экспонируется не впервые: в 2018 году его работы были включены в выставку "Красные ворота/Против течения" - масштабного проекта Российской академии художеств, в котором приняли участие более 350 чел.
СаратовБизнесКонсалтинг06:38