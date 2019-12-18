Финансы
Finam.RuИнвесторы фиксируют прибыль, сильно растут против рынка бумаги ТМК
В лидерах роста на рынке РФ - бумаги ТМК, которые подскочили в начале сессии почти на 19%. Министерство юстиции США вчера одобрило продажу дочернего предприятия российской ТМК IPSCO Tubulars Inc глобальной трубной корпорации Tenaris.
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Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Армия и оружие
Российские инспекторы посетят с проверкой военный объект в Черногории
Группа российских инспекторов 19 декабря совершит визит на военный объект в Черногории для оценки вооружения и личного состава в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Футбол
«Монако» и Головин вылетают из Кубка лиги
Матч 1\8 финала Кубка лиги Франции между «Монако» и «Лиллем» прошел на «Луи II» - домашней арене «Монако» в Фонвьее.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом
Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Сборы «Холодного сердца 2» в мировом прокате перешагнули порог в миллиард долларов всего за четыре недели. Об этом сообщил портал kinonews.
Политика
Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными
Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.
Кино
Опубликованы кадры постельных сцен из сериала «Ведьмак»
В Сети были опубликованы откровенные кадры из сериала "Ведьмак". Снимками поделился пользователь Reddit под ником PieSar.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
Общество
В новогодние праздники в центре Москвы введут особый режим
В новогодние праздники на некоторых улицах в центре Москвы введут особый режим для доступа граждан, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Политика
МИД призвал ОБСЕ «помочь» Зеленскому с допуском российских журналистов
Москва призывает ОБСЕ "помочь" президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить его обещание по допуску российских журналистов на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Армия и оружие
Американские истребители выпустили в направлении российских военных баз несколько ракет и попытались скрыться
Американские истребители выпустили в сторону российских военных баз в Ракке несколько ракет.
Армия и оружие
Кремль отреагировал на данные Генштаба о подготовке НАТО к конфликту
В Кремле согласны с заявлением начальника Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
В Хабаровске эвакуировали 35 детсадов из-за сообщений о минировании
В Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщили в городской администрации.
Происшествия
Силовики задержали главу управления лесничествами Забайкалья
В приёмной управления лесничествами лишь сообщили, что Александра Головина нет на месте.
Культура
Мединский хочет внести фильм о декабристах в школьную программу
Наука
Загрязнение воздуха связано с повышенным риском суицида и депрессией
Повышенный риск самоубийства связан с воздействием загрязнителей воздуха более крупными частицами — ТЧ10.
Политика
«Нафтогаз» надеется вернуться к переговорам по газу в апреле
"Если контракт на транзит газа не будет подписан сейчас, то надеюсь, что в апреле - мае мы вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - заявил он.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Наука
Теорию зрительной коры мозга опровергли
Наука
Шимпанзе создают рок-музыку, кидая камни в деревья
Точную причину ученые пока не знают, но предполагают, что шимпанзе кидают камни только в те деревья, которые при ударе издают более насыщенный и долгий звук.
Кино