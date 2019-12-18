Финансы

Finam.RuFinam.RuИнвесторы фиксируют прибыль, сильно растут против рынка бумаги ТМК

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В лидерах роста на рынке РФ - бумаги ТМК, которые подскочили в начале сессии почти на 19%. Министерство юстиции США вчера одобрило продажу дочернего предприятия российской ТМК IPSCO Tubulars Inc глобальной трубной корпорации Tenaris.
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Инвесторы фиксируют прибыль, сильно растут против рынка бумаги ТМК

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Рынок акций РФ корректируется вниз вслед за миром, ТМК взлетела более чем на 10% на новостях

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